Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Efeler ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.