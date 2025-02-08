Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürürken aranan şahıslara karşı düzenlediği operasyonlarla suç ve suçlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ’kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.’nin saklandığı yeri tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan O.T. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.