Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde ’yasadışı kenevir ekimi suçundan’ hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Z. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.