Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında 28 ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri devriyeler esnasında, ’zimmet’ suçundan aranan ve hakkında toplam 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde, ’bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında toplam 19 yıl 16 ay 313 gün hapis cezası bulunan Ö.G.’yi de Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.