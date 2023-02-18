Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı yer tespit edildi. Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlü şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Çankırı’da, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

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