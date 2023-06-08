Samsun’da jandarmanın düzenlediği operasyonda hakkında 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan şahıs ve arkadaşı uyuşturucu ve silahla yakalandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları müşterek çalışma sonucu ilçenin Karagöl Mahallesi’nde bulunan C.K. (29) ve Ö.K.’yi (25]) yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan aramada 521 gram kubar esrar maddesi, 322 adet sentetik ecza, 40 adet ectasy hap, 58 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız 9 mm çaplı tabanca, 4.15 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 TL para, 1 adet sustalı bıçak, 11 adet 9 mm çaplı fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada Ö.K.’nin hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.