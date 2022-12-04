Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi’nde yapılan operasyonda ’başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma’ suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 16 adet suç kaydı bulunan Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.