Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y., saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi muhtarlara tanıtıldı

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi muhtarlara tanıtıldı

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