Aydın’ın Çine ilçesinde 3 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda; konutta ve eklentilerinde yağma, uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek ve satın almak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçları olmak üzere toplam 3 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. Çaltı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan D.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.