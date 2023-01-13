2 bin yıllık Roma Hamamı ülke turizmine açılmak için gün sayıyor

2 bin yıllık Roma Hamamı ülke turizmine açılmak için gün sayıyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, kasten adam yaralamadan hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlü M.G.’yi Yerköy ilçesinde bir kahvehanede otururken gözaltına aldı.

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