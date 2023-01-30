Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi’nde yapılan devriye esnasında ’nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Aydın’ın dört bir yanı Gençlik Merkezleriyle donatılıyor

Aydın’ın dört bir yanı Gençlik Merkezleriyle donatılıyor

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