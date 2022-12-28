Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi’nde ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.