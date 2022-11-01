Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde yapılan operasyonda 5 farklı suçtan aranan ve farklı suçtan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde hakkına 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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