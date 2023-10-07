Aydın’da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve kendisini çevresine 4 farklı isimli tanıtan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, nitelikli yağma suçundan 12 yıl, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan da 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve kendisini etrafa farklı bir isim ile tanıtan R.O. isimli şahıs Karacasu ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.