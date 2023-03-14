Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde ’hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahla tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.