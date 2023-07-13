Hakkında 10 ayrı yakalama emri ve 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan azılı zanlı, İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada ise tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında toplam 10 ayrı yakalama emri bulunan ve bu suçlardan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli T.B.’nin adresini belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreste yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve değişik çaplarda 21 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.