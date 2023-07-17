TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor, Elazığspor’dan ayrılan sol kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek ile sözleşme imzaladı.

Turgutluspor kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan tecrübeli oyuncu Hakkı İsmet Şimşek, “Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Tek hedefim takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım” dedi.

Gökhan Akın: “Hakkı İsmet Şimşek, ligi bilen iyi bir oyuncu”

Hakkı İsmet Şimşek’in ligi bilen tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan Akın, “Hakkı İsmet Şimşek, yıllardır bu ligde iyi performans göstermiş oyunculardan biri. Kadromuza kattığımız için mutluyuz. Onun da bizimle birlikte olmak istemesi bizim için önemli. Tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır. Kendisine Turgutluspor formasıyla başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hakkı İsmet Şimşek kimdir?

Turgutluspor’un yeni transferi Hakkı İsmet Şimşek, 28 Ağustos 1989 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Futbola Dikilitaşspor altyapısında başlayan tecrübeli orta saha daha sonra Avcılar Belediye Gençlik Ve Spor altyapısına transfer oldu. Buradan da Beylerbeyi Spor Kulübü Spor Faaliyetleri’ne transfer olan ve burada profesyonel kariyerine başlayan Hakkı İsmet Şimşek, ardından Bandırmaspor, Ümraniyespor, İnegölspor, Kırklarelispor, Sarıyer, Bayrampaşa, Kahramanmaraşspor, Osmaniye FK, Diyarbekirspor ve Elazığspor formaları giydi. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 348 maçta forma giyen Hakkı İsmet Şimşek bu maçlarda 53 gol 7 asistlik performans sergiledi. Hakkı İsmet Şimşek geçen sezon Entegre Solar Elazığspor’da 28 maçta görev alırken 4 gol kaydetti.