Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini otogarda karşıladı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, erkek ve kız yurdunda kalacak öğrencileri ‘Uyum Programı’ kapsamında otogar ve yurt binası önünde karşıladı. Burada öğrenci ve ailelere ‘Hakkari’ye hoş geldiniz’ diyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, daha sonra ailelerle bir süre sohbet etti.

Öte yandan Yılmaz, Gençlik Merkezi İl Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yurdumuzda gerçekleşecek eğitim, sosyal, kültürel faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptık. Gençlerimizin hep yanındayız. Yurdumuza hoş geldiniz gençler" ifadelerine yer verdi.