Hakkari il merkezi ile ilçelerindeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek için sınır kapısından giriş yapan Irak kafilesi güllerle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda Hakkari Esnaf Sanatkarlar Odası, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnafın Irak’a yaptığı ziyaretin ardından davet edilen Iraklı acente yetkilileri de kalabalık bir kafileyle Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. 3 gün boyunca bölgede misafir edilecek Iraklılar, kapıda güllerle karşılandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, daha önce Irak’ta görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, “Bizim davetimiz üzerine misafirlerimiz ülkemize giriş yaptılar. Iraklı turizm acentelerini Hakkari ilimizin infosu için ağırlayacağız. 3 günlük bir program hazırladık. Tarihi yerlerimizi gezdireceğiz. Daha sonra ilimizin tanıtımını yapacağız. Nasipse son günde gümrük kapımızdan misafirlerimizi uğurlayacağız” dedi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı İsmail Akboğa ise 64 kişilik Irak kafilesini karşıladıklarını ifade ederek, “Kafilemiz seyahat acenteleri temsilcilerinden oluşuyor. Biz onlara Hakkari ve ilçelerini tanıtacağız. Amacımız, bölgemizin her yerine turist çekmektir. İnşallah bu bölgemize can suyu olacak” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da, önce İran daha sonra Irak infosu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bu çalışmanın yegane amacı, bölgemizi turizme kazandırmaktır. Her platformda dile getirdik, bu çalışma sadece bu platformla bitmemeli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu anlamda herkesten destek bekliyoruz. Sizinde gördüğünüz gibi arkamda 64 kişilik heyet var. İl merkezi ve ilçelerimizi gezdireceğiz” diye konuştu.