HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinden kente yaklaşık bin 200 depremzedenin geldi.

HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinden kente yaklaşık bin 200 depremzedenin geldi.

Depremin yaşandığı 11 farklı ilden Hakkari il ve ilçelerine yaklaşık bin 200 depremzedenin geldi. İlk günden itibaren hemen harekete geçen Hakkari Valiliği ailelerin tüm ihtiyaçlarını sağlayarak barınmalarını sağladı. Merzan Mahallesinde bulunan bin 500 kişilik KYK yurdu ise tamamen depremzedelere tahsis edilerek burada her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezine gelen ve yakınlarını yanına geçici olarak yerleşen depremzede ailelerle bir araya gelerek kendileri ile yakından ilgilendi. Ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Akbıyık, ülkede asrın felaketinin yaşandığını belirterek, ülke olarak bunun üstesinde geleceklerini belirtti.