Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından 5,5 milyon TL’ye mal olacak hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından 5,5 milyon TL’ye mal olacak hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Sümbül Mahallesi’nde yapımı devam eden hayvan barınağında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten bilgi aldı.

700 metrekare kapalı alan üzerinde yapılan ve kasım ayında hizmete girecek hayvan barınağının 5,5 milyona mal olacağı öğrenildi. Hakkari’de bir ilk olacak olan hayvan barınağında; rehabilitasyon merkezi, tedavi merkezi, kedi evi, köpek evleri ve idari bina olacak. Kışın hayvanların üşümemesi için ısıtma sistemi de yer alacağı belirtildi.