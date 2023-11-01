Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ‘İçme Suyu Temini’ projesinin sahada uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Vali Çelik, Hakkarili vatandaşların suya daha sağlıklı ve kesintisiz erişimini sağlamak için çalışmaları hızlandırdı. 8 Ekim’de içme suyu sorununun çözüm yollarını araştırmak için beraberindeki heyetle 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda incelemelerde bulunan Vali Çelik, maslak ve kaptajların yenilenip, su kaynaklarının arttırılması yönünde yapılacak çalışmalar için yetkililere gerekli talimatları iletmişti.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç, DSİ Bölge Şube Müdürü Ümit Gök ve Erbil Turan, DSİ Hakkari Şube Müdürü Abdulkerim Aykut, İller Bankası Şube Müdürü Şahin Durak, beraberindekilerle Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti.

Vali Çelik; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi teknik heyetlerince Hakkari İli İçme Suyu Temini Projesi çerçevesinde içme suyu havzaları ve isale hatlarında yapılan incelemeler sonucunda proje için yer teslimi yapılarak sahada uygulamaya başlandığını söyledi.