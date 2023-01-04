Hakkâri’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Akif İçin Yazıyor” mektup yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Hakkâri’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Akif İçin Yazıyor” mektup yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, şube müdürleri, eğitim kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Akif’i anlayarak yazan her kalem izinin yarışmanın manevi kazananı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür; “Akif’i anlayan, anlatan, özümseyen, davasını dava edinen, değerlerine bağlı gençlerimizi, bizi heyecanlandıran mısraları için gönülden tebrik ediyorum. Yeise kapılmayan gönül insanı, Milli Mücadele’nin manevi lideri; Anadolu’nun sesini, dokusunu, kodlarını ruhunda taşıyan vatan şairimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından birinci gelen Hakkâri Anadolu Lisesinden Oya Kaya’ya, ikinci olan Hakkâri Fen Lisesinden Botan Özdil’e ve üçüncü gelen Şemdinli Yaylapınar Ortaokulundan Medine Toprak’a ödülleri verildi.