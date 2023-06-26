Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat alışveriş yapmaları için kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’ni araç trafiğine kapattı.

Kurban Bayramı nedeniyle belediye ekipleri tarafından tüm önlemler alındı. Kurbanlıkların satış ve kesme yeri ile cadde temizliğinin ardından vatandaşların daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için Bulvar Caddesi de trafiğe kapatıldı.

Caddenin araç trafiğine kapatılması ile birlikte esnaf tezgah kurmaya başladı. Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürerek, vatandaşın rahat bir bayram geçirmeleri için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’nin araç trafiğine kapatılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ve seyyar satıcılar, bu güzel hizmetten dolayı belediye ekibine teşekkür ettiler.