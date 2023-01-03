HAKKARİ (İHA) – Hakkarili öğrenciler, Doğu Anadolu Bölgesi adına katıldıkları bilgi yarışmasının Türkiye finalinde ikinci oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili öğrenciler, Doğu Anadolu Bölgesi adına katıldıkları bilgi yarışmasının Türkiye finalinde ikinci oldu.

Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri tarafından düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasında Yüksekova Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 ilin katılımıyla Malatya’da düzenlenen yarışmada Doğu Anadolu Bölge birincisi seçilerek Türkiye finaline katılmaya hak kazanmıştı. 1 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katılımıyla gerçekleştiren yarışmada 7 bölge içerisinde Türkiye’de ikincisi derecesi elde eden Hakkarili öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından kabul edildi. Vali Akbıyık, öğrencilere tablet ve çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael de hazır bulundu.