Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, çocukları kitaplarla tanıştırmak ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak için roman kahramanlarını canlandırdılar.

Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, çocukları kitaplarla tanıştırmak ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak için roman kahramanlarını canlandırdılar.

Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Hakkari İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve şube müdürleri katıldı. Etkinlikte Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Çalıkuşu romanındaki Feride Öğretmeni canlandıran öğrenciler, roman kahramanlarını tanıttılar. Kostüm tasarımlarını öğretmen ve velilerle birlikte yapan öğrenciler, kütüphanelerinde neşe dolu dakikalar geçirttiler.

Okullardaki kütüphaneler, düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ”Hayatı sınırsız şekilde zenginleştiren kitaplar, aynı zamanda, çocukların engin bir hayal dünyası kurmasında da ’olmazsa olmaz’ etkenlerden biridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, hayal kursunlar, fakat hayallerini gerçekleştirmek için de gayret göstersinler. Bunu vurgulamak ve buna dikkat çekmek gayesiyle okullarımız, kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Dizi, film ve sinemadan önce kitapların tercih edilmesi için neler yapılmalı ve çocuklara nasıl yaklaşılmalı, diyerek kafa yoran öğretmenlerimiz, öğrencilerini, kitaplardaki kahramanların kılığına büründürmüşler” dedi.

Okul kütüphanelerini, öğrenmenin birincil merkezi hâline getirmeye ve çocuklara, kitap okuma alışkanlığını erken yaşlarda kazandırmaya çalıştıklarını belirten Müdür Gür, ”Bir eğitim sevdalısı olan, bulduğu her fırsatta öğrencilerle bir araya gelerek onlara kitaplar hediye eden ve kitap okumayla ilgili önerilerini paylaşan Sayın Valimiz İdris Akbıyık, ilimizin eğitimdeki başarısının ancak çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerin okumaya teşvik edilmesi ve okuma kültürünün geliştirilmesiyle mümkün olacağına vurgu yapmışlardır. Bunun için de bizzat zatıalileri, öğrencilerde okuma isteği uyandırma ve aktif okumada, ‘Bir Kitap Bir İnsan’ gibi çok anlamlı ve etkili bir projeyi ilimizde hayata geçirmişlerdir. Bu çerçevede de kendileri tam 65 bin kitap hediye ederek, okul kütüphanelerimizi zenginleştirmişlerdir. Yine Bakanlığımızın öncülüğünde, valilik ve belediyemizin katkılarıyla kitap kampanyaları düzenlenmiş ve şu an itibariyle 350 bin kitap sayısıyla rekor sayılabilecek bir düzeye ulaştık” ifadelerini kullandı.

İl genelinde, 5’i geri dönüşüm olmak üzere 367 kütüphanenin olduğuna dikkat çeken Gür, “İlimizde kütüphanesi olmayan okulumuz kalmadı. Artık kitap ve kütüphane dostu bir Hakkari var, diyebiliyoruz. Bakanlığımız ve valiliğimiz, sadece fiziki olarak değil sportif, kültürel ve sosyal açıdan da ilimizdeki okulları güçlendirerek nitelikli eğitim ortamlarına kavuşturdular. Bu vesileyle Bakanımıza ve Sayın Valimize, şükranlarımızı arz ederken hayırseverlerimize, paydaş kurumlarımıza, Hakkari eğitim ailemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.