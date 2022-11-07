HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Kaval köyü sakinlerinden Mela Hüseynê Bateyî’nin yaşayan en büyük torunu olan Mela Salih Kaval, eşi Gülizar Kaval’ın vefatı nedeniyle taziye yemeğini kaldırarak örnek bir davranış sergiledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Kaval köyü sakinlerinden Mela Hüseynê Bateyî’nin yaşayan en büyük torunu olan Mela Salih Kaval, eşi Gülizar Kaval’ın vefatı nedeniyle taziye yemeğini kaldırarak örnek bir davranış sergiledi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bir gelenek haline gelen taziye yemekleri, acılı aileleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, 2 gün boyunca başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, yüzlerce misafire bir ya da iki öğün yemek veriyor. Bazı ailelerin misafirlerine 3 gün boyunca bir ya da iki öğün taziye yemeği vermek için kredi çekmesi veya borçlanması insanları zor durumda bırakıyor.

Kaval köyü bölgesinden Mela Müseyin Bateyî’nin yaşayan en büyük torunu olan Mela Salih Kaval (82), çok önemli bir karara imza attı. Kaval, merhum eşi Gülizar Kaval’ın taziyesinde yemeği kaldırma kararını alarak tüm toplumun duasını aldı.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e ilk Kürtçe mevlidi kaleme alan alim, fakih, filozof, tefsirci, şair ve edebiyatçı Mela Huseynê Bateyî’nin yaşayan en büyük torunu Mela Salih Kaval, “Taziyemizde vermiş olduğumuz karar toplumsal karardır. Hakkari İl Müftüsü, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları, aşiret ve parti temsilcileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından çok büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu karara saygı duyarak, uygulanması için ellerinde geleni yapacaklarını dile getirerek bize destek verdiler” dedi.