Hakkarili judocular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen turnuvada madalya kazandı.

28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İller Arası Türkiye Judo Şampiyonasında dereceye giren sporcular; 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Hakkâri’yi gururlandırdı. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, desteklerinden dolayı da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Hakkari Valisi Ali Çelik’e teşekkür etti.