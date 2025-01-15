Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve doğuştan iktiyozis hastası olan Refik Töre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki 3 aylık tedavi sonrasında taburcu edildi. Töre’nin tedavisine ikamet ettiği Şemdinli’de devam edilecek.

Halk dilinde ‘balık hastalığı’ olarak adlandırılan iktiyozis hastası Refik Töre için Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner yardım çağrısında bulundu. Sesini duyuran Refik Töre’ye hayırsever iş adamı İsmail Akar yardım eli uzattı. Uçakla Van’dan Antalya’ya gönderilen Töre’nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Soner Uzun’un öncülüğünde tedavisine başlandı. Refik Töre, 3 ayın ardından tedaviye olumlu cevap verdi. Refik Töre’nin yapılan tedaviye olumlu sonuç verdiğini belirten iş adamı İsmail Akar, “Refik Töre’nin sesini 3 ay önce paylaşmıştık. Çağrımızın ardından Refik kardeşimin durumu beni çok üzmüştü. Daha önce onlarca hastaya yardımda bulundum. Refik Töre kardeşimin tedavisi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorlarıyla görüşerek hemen Antalya’ya götürdük. Refik kardeşim burada tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. Doktorlar, halk dilinde ‘balık hastalığı’ olarak adlandırılan iktiyozis hastalığı üzerinde çalışmalarına başladılar. Soner Uzun hocamız sadece yurt dışında bulunan iğnelerin söz konusu hastalığın tedavisinde etkili olabileceğini belirtti. İğneler istendi ve tedavide kullanıldı. Kullanılan bu iğneler etkili olmaya başladı. Ancak söz konusu iğneler 42 bin lira değerindeydi. İğnelerin fiyatının büyük bir kısmını SGK karşıladı. Geriye kalan iğne başına 6 bin 500 lirasının Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından karşılanacağını öğrendim. Bu iğneler 6 ay boyunca kullanılmalı. Refik kardeşimiz 3 ay süren tedavisinden sonra 3 gün önce taburcu edilmiş olup geri kalan tedavileri ikamet ettiği Şemdinli’de yapılacaktır. Söz konusu iğnelerin ayda iki defa kullanılması gerekmektedir. 6 ay boyunca düzenli olarak kullanılıp çok daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.