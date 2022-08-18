Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan çocuklar, performansları ile seyircileri kendilerine hayran bıraktı.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan çocuklar, performansları ile seyircileri kendilerine hayran bıraktı.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen etkinlikler sürüyor. Birbirinden güzel şarkılar ve güzel sesler eşliğinde karaoke sahnesi kente renk katmaya devam ediyor. Belediye görevlilerine isimlerine yazdıran çocuklar, sahne alarak şarkı seslendirdiler. Performansları ile herkesi kendisine hayran bırakan çocuklar, sahne heyecanı yaşayarak şarkılar seslendirdiler.

Etkinlikte bazı aileler ise çocukları ile birlikte sahne aldılar. Her yaşta vatandaşın sahne aldığı etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti. Aksa Kur’an Kurs öğrencileri de tribünlerde yerini alarak eğlenceli programı izlemenin mutluluğunu yaşadılar.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, ağustos ayı programı çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.