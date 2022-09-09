Pakistan’da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Hakkari Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan bin koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesinin yüklendiği insani yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Pakistan’da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Hakkari Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan bin koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesinin yüklendiği insani yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Pakistan’da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Hakkari Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan bin koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesinin yüklendiği insani yardım tırı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın katılımlarıyla dualarla Pakistan’a uğurlandı. Hakkari şehir girişinde bulunan belediye otogarında görevliler tarafından koliler büyük bir özenle hazırlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kendilerine eşlik eden Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve AFAD Müdürü Resul Karadeniz hazırlanan yardım kolilerini hazırlayan ekiplere teşekkür ettiler. Yardım tırının önünde konuşan Vali Akbıyık, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına ulaştırılmak üzere bin koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesinin yüklendiği insani yardım tırı gönderdikleri belirtti. Vali Akbıyık, "Geçtiğimiz günlerde dost kardeş ülke Pakistan’da ciddi bir sel felaketi oldu. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Büyük maddi kayıplar var. ülkemizde dost ve kardeş Pakistan’a sayın cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımızın yardım kampanyaları başlatıldı. Bizde Hakkari olarak Hakkari Valiliği. AFAD, SYDV, STK, Vatandaşlarımız desteği ile bin koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesi gönderiyor. Hakkari dost ve kardeş Pakistan halkının acılarını en derinden his ediyor. Her zaman yanlarındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım tırı yapılan dualarla uğurlandı.