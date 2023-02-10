Hakkari’den Hatay’a giden öğretmenler, 5 gün içerisinde 12 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Hakkari’den Hatay’a giden öğretmenler, 5 gün içerisinde 12 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin hemen akabinde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri Hatay’a sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetine başlayan öğretmenler, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ediyor. Tamamı öğretmenlerden oluşan ekip, yaptıkları çalışmalarda 5 gün içerisinde toplam 12 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.