Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren Ölmez Madencilik firmasına ait kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışması yürüttüğü belirtilerek, “Ekiplerin çalışması sonucu biri bebek toplam 9 vatandaşımız Kahramanmaraş’ta enkazdan sağ olarak kurtarıldı” denildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de faaliyet gösteren Ölmez Madencilik firmasına ait arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta biri bebek 9 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

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