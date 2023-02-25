Hakkari’den Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çocuklara anlamlı hediyeler gönderildi. Kitap ve oyuncak dolu araba her gün bir köyde çocuklara hediyeler veriyor.

Hakkari’den Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çocuklara anlamlı hediyeler gönderildi. Kitap ve oyuncak dolu araba her gün bir köyde çocuklara hediyeler veriyor.

Hakkari Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdağ, 3 kişilik ekiple Gaziantep’in Nurdağı ilçe merkezi ve köylerinde depremden bu yana çeşitli etkinlikler yapıp çocuklara kitap ve oyuncaklar dağıtıyor. Günlerdir köy köy, mahalle mahalle dolaşan ekip çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaparak deprem izlerini çocuklardan silmek için seferber oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "yaraları birlikte sarıyoruz" etkinlikleri çerçevesinde depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, "Bir haftadır hem bakanlık, hem genel müdürlüğümüz hem de Hakkari Valiliğimizin himayelerinde burada çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.