Hakkari Belediyesi deprem bölgesine 16 personel, 2 iş makinesi, 80 çadır ve 2 tır insanı yardım gönderdi.

Hakkari Belediyesi deprem bölgesine 16 personel, 2 iş makinesi, 80 çadır ve 2 tır insanı yardım gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat’ta ilk saatlerden itibaren tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler de bölge illerine yardım ulaştırmak için büyük bir çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini depremden etkilenen kentlere yönlendiren belediyeler, acil ihtiyaçların giderilmesinin ardından barınma, yiyecek ve giyecek temini, altyapı, temizlik alanlarındaki çalışmalarını ise AFAD’ın koordinesinde sürdürdü. Hakkari ve ilçelerinde ise deprem bölgesine acilen arama kurtarma ekipleri, iş makineleri, personel takviyesi ve gıda ve nakdi yardımlar zamanında ulaştırıldı. Hakkari’ye gelen yaklaşık bin 200 depremzede aile ise en iyi şartlarda misafir ediliyor.

Hakkari Belediyesi, deprem bölgesine 16 personel, 2 iş makinesi, 80 çadır ve 2 tır insanı yardım daha gönderdi.