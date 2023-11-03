Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını gideren Yaşlı Destek Birimi (YADES) ekibi, yaşlıların umudu olmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürün Hakkari Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Çınarları yaşatmak" projesi ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. YADES ekibi, Hakkari merkezde ikamet eden 65 yaş ve üstü yaşlıları ziyaret ederek taleplerini alarak psikososyal destek, hasta yönlendirme, sosyal ve kültürel etkinlikler, kuaförlük hizmeti, yaşlının yaşam alanı, teknik destek ve bunun gibi hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyor.