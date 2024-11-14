Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, kent genelinde onlarca köy yolunu asfaltla buluşturarak tehlike saçan yollara ise çelik bariyerler (otokorkuluk) yerleştirdi.

Hakkari İl Özel İdaresi, köy yollarındaki keskin viraj, şarampol ve uçurumun bulunduğu yol kenarlarına koruyucu olarak da bilinen çelik bariyerler yerleştiriyor. İl Özel İdaresi ekipleri, öncelikli olarak tehlike arz eden virajlar ve uçurum kenarları başta olmak üzere vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve tehlikelere kalkan olmak amacıyla yol kenarlarına kurulan bariyer çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesi Kayalar ve Bağlar köyleri ile Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolunda tehlike arz eden noktalarda toplam 2 kilometrelik bariyer montajı yapıldı.