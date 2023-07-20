Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalara rağmen ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan sıcaklar Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Hakkari’de de etkisini sürdürüyor. Sıcakların her saatte arttığı kentte, birçok vatandaş evlerinde kalmayı tercih ederken, belediye ekipleri ise bir taraftan su arızalarını gideriyor bir taraftan ise kentin içme suyu ihtiyacını sağlayan depoların tamamını yıkamadan geçiriyor.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 ayrı su deposunu boşaltarak yıkamadan geçirdi. Diğer taraftan ise başka ekipler de sıcaklara rağmen kentin birçok noktasında meydana gelen su arızalarını gidermeye çalıştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Tunç, Hakkari’de içme suyu ihtiyacını karşılayan su depolarının ekipler tarafından rutin olarak temizlendiğini söyledi. Tunç, “Merkez ve mahallelerdeki içme suyu aktarımını sağlayan ana depolardaki suyu boşaltıp gerekli temizliği yaptıktan sonra yeniden su aktarımı sağlandı. Günlük ana depolarda rutin klorlama yapılmaktadır. Ayrıca her mahallede bulunan değişik noktalarda su değerleri ölçülerek olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına klor ekipleri sahada görev yapmaktadır. Bunu yaparken sağlık ekipleriyle beraber saha çalışması yapılmaktadır. Halkımızın daha sağlıklı su alabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.