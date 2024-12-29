Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, merkezde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Hakkari’de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde biriken kar yığınları nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor. İş makinelerinin desteği ile çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla kent dışına çıkartan ekipler, hummalı bir çalışma sergiliyor.

Zabıta ekiplerinin yol güvenliğini sağladığı merkezde, araçların giremediği cadde ve sokaklardaki karlar ise küreklerle temizleniyor.