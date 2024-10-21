Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Özellikle öğrenci sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ekipler tarafından incelendi. Kentteki özel okullar başta olmak üzere tüm okul kantini denetimlerinde gıda ürünleri dikkatli bir şekilde incelenirken; yiyecek, içecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ekipler, çocukların alışveriş yaptığı kantinlerin temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yapan zabıta ekipleri, tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını amaçlıyor. Kantin ve işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edilirken; eksiği bulunan işletmeciler uyarılarak ruhsat denetimi de yapıldı.