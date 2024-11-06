Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında bulunan restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, zabıta ekipleri ile beraber simit sarayları ve restoranlarda fiyat etiketi ve fahiş fiyatlarla alakalı denetlemeler yaptıklarını belirterek, “Restoranlarda masa üzerinde yemek fiyatlarının olmaması ile alakalı gereken uyarılar yaptık. Denetimlerimiz il merkezi ve ilçelerde devam ediyor" dediler.