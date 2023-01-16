Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Derecik ilçelerine yapılması planlanan halk kütüphaneleri, 2023 yatırım programına alındı.

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Derecik ilçelerine yapılması planlanan halk kütüphaneleri, 2023 yatırım programına alındı.

Hakkari Valiliğinin twitter hesabından yapılan açıklamada, “15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimiz merkez ile Yüksekova ve Derecik ilçelerimize halk kütüphanesi yapımı 2023 yatırım programına alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Durankaya, Esendere ve Büyükçiftlik beldelerinde de kütüphane açılmasıyla ilgili çalışmalara devam edildiği belirtildi.