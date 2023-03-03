Hakkari’deki H. Sait Camisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Hakkari’deki H. Sait Camisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari’de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı. Eskiden kentin en büyük camilerinden biri olan ve altında dükkanlar bulunan H. Sait Camisi yapılan performans ölçümlerinde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Caminin bugünden itibaren ibadete kapatıldığı belirtildi. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yıllardır Hakkarili vatandaşların dini ibadetlerini yerine getirdiği H. Sait Camisinin kendisinden önce yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini söyledi. Fakirullahoğlu, "Daha Hakkari’deki görevime başlamadın önce H. Sait Camisinde numuneler alınmış. Caminin depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilmiş. Bölgemizdeki depremlerden dolayı camiyi bugünden itibaren ibadete kapatıyoruz. Camiyi yıkıp hayırsever iş insanları ve vatandaşlarımızın yardımı ile yeni bir cami yapacağız inşallah" dedi.