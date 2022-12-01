Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Birimi ekipleri, ilde faaliyet gösteren fırınları denetledi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Birimi ekipleri, ilde faaliyet gösteren fırınları denetledi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hijyenik ortamlarda üretilmiş ekmeğe ulaşabilmesi için ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, ekmek gramajlarının standartlara uygunluğu, ürünlerin ambalaj ve muhafaza koşulları, ruhsat şartlarının korunup korunmadığı, mutfak ve üretim bölümlerinin hijyenik olup olmadığına ve personelin kılık kıyafetine bakıldı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, il merkezinde bulunan fırınların zabıta ekibi ve gıda mühendisi eşliğinde denetlendiğini belirterek, “Hijyen uyarıları yapıldı. Temizlik kontrolleri yapıldı. Esnafa eksikleri söylenerek, eksikliklerini gidermeleri gerektiği söylendi” ifadelerini kullandı.