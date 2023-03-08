Hakkari Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri, maaşlarının bir bölümünü deprem mağdurları için bağışladı.

Hakkari Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri, maaşlarının bir bölümünü deprem mağdurları için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarının sarılması için Hakkari Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi yardım faaliyetlerine devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın maaş bağışı çağrısı üzerine il ve ilçe müftülüklerinde görevli personel, maaşlarının bir kısmını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladılar.

Görevliler tarafından bağışlanan 1 milyon 300 bin TL’nin makbuzu, Vakıf Şube Hizmetleri Personeli Şuayp Taşçı tarafından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’na teslim edildi. Burada konuşan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, il ve ilçe müftülük görevlilerinin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirterek, “Depremin başından bugüne tabiri caiz ise görevlilerimiz taşın altına bedenlerini soktular. Grup grup deprem bölgesine gidip gönüllü olarak cenaze tekfin ve tedvin işlemlerini yürüttüler. Manevi danışmanlık yaptılar. Yardımların toplanmasında, ayrıştırılmasında ve araçlara yüklenmesinde fiili görev yaptılar. Camilerdeki yardım faaliyetlerini organize etmede her türlü fedakarlıkta bulundular. Camilerde yüksek bir meblağın toplanmasında ön ayak oldular. Hiçbir fark yapmadan resmi ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen kampanyalara maddi ve manevi destek sundular. Şimdi de maaşlarının bir kısmını deprem mağdurlarına bağışlayarak olayı ne kadar olaya dahil olduklarını gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.