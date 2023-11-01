Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 7 araç ve 40 personelle temizlik çalışması başlattı.

Kent merkezinde açıkta bulunan su kanalı ve dere yataklarında oluşan çöp, çamur gibi birikintiler halk sağlığı acısından risk oluşturmakla beraber görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor. Bunun üzerine belediye ekipleri 7 araç ve 40 personelle çalışma başlattı. İş makinelerinin ulaşamadığı menfez altlarına giren belediye çalışanları, buradaki çöp ve atıkları temizledi.

Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Butan Taş, su kanalları ve dere yataklarında çevre kirliliğine neden olan atıkları temizlediklerini belirti. Taş, "Aynı zamanda oluşan bu birikintiler, sel ve su taşkınlarına sebebiyet vermekteydi. Bu durumların önüne geçebilmek içinde bir haftadır başlatmış olduğumuz genel temizlik çalışmaları sürüyor. Kanal temizliklerini imkanlarımız dahilinde büyük oranda da insan gücü kullanarak temizlemeye başlamış bulunmaktayız. Temiz bir Hakkari için lütfen çöplerinizi su kanallarına ve dere yataklarına atmayın" dedi.