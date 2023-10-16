Hakkari’de kış gelmeden programa alınan tüm yolların asfaltlanacağı belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatlarıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları Biçer ve Medrese mahallelerinde devam ediyor. Hafta sonu mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kış gelmeden yolları bitirmeyi hedefliyor.

Hakkari’de ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda kentin birçok noktasındaki sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.