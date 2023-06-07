Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonundaki düzenlenen yılsonu sergisinin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yapıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ülkelerin en büyük gücünün insan gücü olduğunu belirterek, “Diğer bir ifade ile beşeri sermayeleridir, beşeri sermayeyi geliştirmenin en etkili yolu ise eğitimdir. Dünyada son 10 yılda bilim ve teknoloji alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Çağı doğru okuyup zamanın ruhunu yakalamanın yolu, ancak sürekli öğrenen dinamik bir toplum yapısını inşa etmekten geçiyor. İşte bu zorunluluk toplumdaki hayat boyu öğrenme kültürünü oluşturma ile aşılır. Hakkari eğitim ailesi olarak bakanlığımızın öncülüğünde ve Valimiz İdris Akbıyık’ın riyasetinde; sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşma iklimine esin kaynağı olan istihdama yönelik, mesleki ve kişisel gelişim kurslarımızı, vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4 bin 420 kursta bin 132 usta öğretici eşliğinde 25 bin 203 erkek ve 37 bin 829 kadın olmak üzere toplamda 63 bin 32 vatandaşa farklı branşlarda eğitimler verdik. Bir yandan sönmeye yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırırken, öbür taraftan yazılım gibi çağı doğru okuyacak mesleklerle ilgili kurslarımızı açtık” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan gösteriler ve dengbejlerin konseri etkinliğe renk kattı. Katılımcılar ise stantları dolaşarak usta öğretici ve öğrencilerin el emeklerini yakında incelediler.

Yılsonu sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyon Başkanı Birtan Şeker, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı,