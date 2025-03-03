Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hakkari Gençlik Merkezi tarafından "Yıldırım Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Turnuvaya genç satranç tutkunları yoğun ilgi gösterirken, sporcular kıyasıya mücadele etti. Zamanın büyük önem taşıdığı yıldırım satranç formatında mücadele eden yarışmacılar, hızlı hamleleriyle dikkat çekti. Çekişmeli geçen maçların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, satrancın gençlerin stratejik düşünme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödüller takdim edildi.