Hakkari Belediyesi tarafından yaptırılan modern mezbahane binası temeli Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından atıldı.

Hakkari Belediyesi tarafından yaptırılan modern mezbahane binası temeli Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından atıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan yaptırılacak olan modern mezbahane binası için temel atma töreni düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, “Hakkari Belediyesi tarafından yaptırılan modern mezbahanenin temel törenindeyiz. Bin 500 metre kapalı alana sahip olup bir günde 120 küçükbaş, 20’de büyükbaş hayvanın aynı anda kesilecek şekilde modernize edilmiş. Tam otomatik mekanizmaya sahip olup son model ve Türkiye ve Avrupa kriterlerine göre dizayn edilmiştir” dedi.

“Artık Hakkari geçmişin acılarını unutuyor”

Programda bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari her gün gelişiyor, dönüşüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen maddi ve manevi destekle yaptığı pozitif ayrımcılıkla bakanlarımızın koordinesi ve destekleriyle Hakkari tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Altyapıda üstyapıda turizm, sağlık, eğitim ve sanayide ve her alanda büyük yatırımlar alıyor. Artık Hakkari geçmişin acılarını unutuyor. Şiddet ve kötü günleri unutuyor. Burada yeni bir hizmetin temelini atıyoruz. Yeni bir hizmet açıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır belediye başkan vekiliyim. Allah’a şükür şuanda Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Özelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın desteği ile birçok hizmeti yaptık. Burada modern mezbahane binasının temelini atıyoruz, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Modern mezbaha binası temeli İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun dua etmesi ve kurban kesiminin ardından atıldı.